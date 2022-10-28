Роналду нашли замену

Нападающий футбольного клуба "Байер" Патрик Шик может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Mirror.

По данным источника, руководство "МЮ" может подписать чешского нападающего в случае ухода Роналду.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Патрик Шик принял участие в 10 матчах, в которых ему удалось забить два мяча. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Патрика Шика оценивается в € 50 млн.

Напомним, Роналду отстранили от тренировок с основой из-за того, что он покинул стадион "Олд Траффорд" до финального свистка в матче против лондонского "Тоттенхэма" в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Он не присутствовал в раздевалке, когда его партнеры по команде праздновали победу.

Он также не попал в заявку "Юнайтед" на матч с лондонским "Челси" в рамках 13-го тура чемпионата Англии. Игра завершилась ничьей 1:1.