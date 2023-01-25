Роналду и другим экс-звездам «Ювентуса» грозят дисквалификации

Криштиану Роналду, Джанилуиджи Буффон, Пауло Дибала, Леонардо Бонуччи и другие бывшие и настоящие звезды "Ювентуса" могут получить дисквалификации за участие в финансовых махинациях, которые осуществлял туринский клуб, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Журналист Паоло Дзилиани в социальной сети опубликовал снимки документов, из которых становится ясно, что вышеперечисленные игроки в числе прочих согласились получать зарплату клуба в конвертах во время пандемии коронавируса. Официально было объявлено, что игроки отказались от своих зарплат в этот непростой период, а руководство клуба тем временем смогло списать с баланса крупные убытки.

Несколько футболистов уже признали факт махинации, в том числе Маттейс де Лигт и Маттиа Де Шильо. По их словам, в схеме был задействован капитан "Юве" Джорджо Кьеллини, который в чате в мессенджере объяснял игрокам, почему им нужно официально отказаться от зарплат.

Всем футболистам, участвовавшим в этом процессе, грозят дисквалификации - как минимум на месяц.