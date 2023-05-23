https://news.day.az/sport/1566965.html Карабах расстанется с основным игроком
Форвард сборной Азербайджана по футболу Рамиль Шейдаев покинет агдамский "Карабах" сразу после окончания этого сезона.
Карабах расстанется с основным игроком
Форвард сборной Азербайджана по футболу Рамиль Шейдаев покинет агдамский "Карабах" сразу после окончания этого сезона.
Как передает Day.Az со ссылкой на Azerisport, стороны не будут продлевать завершающийся контракт. 27-летний нападающий получил выгодное предложение из Таиланда. Новым клубом Шейдаева может стать местный "Бурирам Юнайтед".
Ожидается, что уже на следующей неделе форвард отправится в Таиланд, где подпишет контракт с новым клубом.
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