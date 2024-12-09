https://news.day.az/sport/1713790.html Азербайджанские шахматисты готовы к чемпионату Европы Сегодня в Скопье (Северная Македония) начнется чемпионат Европы по блицу. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в турнире примут участие четыре шахматиста из Азербайджана: Эльтадж Сафарли, Рауф Мамедов, Магомед Мурадлы и Намик Гулиев. Им предстоит сыграть по 13 партий.
Азербайджанские шахматисты готовы к чемпионату Европы
Сегодня в Скопье (Северная Македония) начнется чемпионат Европы по блицу.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в турнире примут участие четыре шахматиста из Азербайджана: Эльтадж Сафарли, Рауф Мамедов, Магомед Мурадлы и Намик Гулиев. Им предстоит сыграть по 13 партий.
Стоит отметить, что накануне Сафарли занял 4-е место на чемпионате Европы по рапиду. После блица участникам предстоит перейти к турниру по шахматам Фишера.
В чемпионате Европы примут участие 400 игроков, среди которых 70 гроссмейстеров.
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