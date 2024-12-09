Азербайджанские шахматисты готовы к чемпионату Европы

Сегодня в Скопье (Северная Македония) начнется чемпионат Европы по блицу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в турнире примут участие четыре шахматиста из Азербайджана: Эльтадж Сафарли, Рауф Мамедов, Магомед Мурадлы и Намик Гулиев. Им предстоит сыграть по 13 партий.

Стоит отметить, что накануне Сафарли занял 4-е место на чемпионате Европы по рапиду. После блица участникам предстоит перейти к турниру по шахматам Фишера.

В чемпионате Европы примут участие 400 игроков, среди которых 70 гроссмейстеров.