Главный тренер футбольной школы Azfar: «За нашей игрой следил Пеле» - БЕСЕДЫ С БАХРАМОМ - ФОТО

В далеком 1987 году на футбольном поле Торонто произошла судьбоносная встреча между командами Сборной СССР и Нигерии, которые боролись за звание чемпионов мира среди юниоров. В составе Сборной СССР играли три азербайджанца, один из которых - мой сегодняшний гость Владислав Кадыров. Тогда, 30 с лишним лет назад, 18 молодых футболистов сотворили почти невозможное - стали чемпионом мира по футболу. Это была первая и единственная мировая победа сборной СССР за всю историю чемпионата. Day.Az со ссылкой на Вести представляет интервью с Владиславом Кадыровым.

- Владислав, вы с самого детства мечтали о футболе?

- Да. Я родился в поселке Бузовны в рабочей семье. Отец трудился на заводе, а мама была телефонисткой. Папа очень любил футбол. Болел за "Нефтчи". Его любимым игроком был Игорь Пономарев. Папа часто повторял, что мечтает о том дне, когда его сын станет таким же известным футболистом, как Пономарев.

- Насколько мне известно, вы играли в одной команде с Игорем Пономаревым. Папа смотрел ваши матчи?

- Помню, отец повторял: "Сынок, если ты однажды попадешь в команду "Нефтчи", я за два часа до игры приду на стадион, и буду ждать твоего выхода на поле". К сожалению, папа не дожил до того дня, когда я стал играть в составе его любимой команды плечом к плечу с Игорем Пономаревым. И папа так и не узнал, его сын стал чемпионом мира по футболу. Кстати, с Пономаревым, не смотря на большую разницу в возрасте, мы быстро сдружились и дружим до сих пор. Каждый раз, когда Игорь приезжает в Баку, он гостит в моем доме.

Знаете, футбол всегда был в нашей семье привилегированным видом спорта. Футбол был особенным. Помню, перед каждой игрой "Нефтчи" мама разливала крепкий чай в армуды стаканы и приносила нам с отцом, чтобы мы могли насладиться игрой, не отрываясь от телевизора. А днем после школы я с удовольствием гонял мяч во дворе с соседскими мальчишками.

Мама хотела, чтобы я стал музыкантом, и даже пыталась записать меня в музыкальную школу по классу баяна. Я сбежал с урока музыки в первый же день. Отец уговорил маму, чтобы я занимался серьезно футболом и меня отвели меня в детскую школу футбола "Гянджлик", где с 1977 года я тренировался под руководством Бориса Тибилова. Так я начал серьезно заниматься футболом и стал играть в составе команды в первенстве Баку. А в 12 лет меня стали привлекать в состав старшей команды.

В 14 лет я попал в юношескую сборную Азербайджана, а после турнира "Юность", в котором набирали в символическую Сборную СССР, я оказался в этой команде. Это был немыслимый успех для простого мальчишки, мечтающего о большом футболе. Помимо меня в заявку команды СССР вошли еще два игрока "Нефтчи" - Ариф Асадов и Руслан Лукин. После такого успеха "Нефтчи" взял меня в команду и поставил на штат. Моя первая зарплата была 60 рублей. Для мальчишки это были большие деньги. На тот момент такую же зарплату получала моя мама.

- А потом вы в составе Сборной СССР отправились на чемпионат Европы. Расскажите об этом периоде вашей жизни...

- В 1987 году наша сборная отправилась на чемпионат Европы по футболу, который проходил в столице Франции. В полуфинале мы обыграли хозяев в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3 и вышли в финал, где на знаменитом стадионе "Парк де Пренс" в Париже уступили Италии - 0:1.

По возвращении в Баку узнали, что в итальянской команде обнаружили "липача" - Роберто Секки, который был намного старше заявленного возраста. В результате, звание чемпионов Европы перешло к нам.

Три лучшие команды чемпионата Европы получили путевки на чемпионат мира, который должен был начаться уже спустя три месяца в Канаде. Мы тщательно готовились к важнейшему в нашей жизни чемпионату, тщательно тренировались. В подгруппе мы играли на острове Ньюфаундленд.

Так получилось, что первую и последнюю игры мы провели против Нигерии, кстати, одной из сильнейших команд того времени. В стартовом матче мы вели 1:0, но пропустили гол за 40 секунд до финального свистка. Обидно, конечно, но ничья с Нигерией - это тоже не плохо. В финале мы снова столкнулись с нигерийцами.

На 7-й минуте мы забили гол, вели в счете 1:0, а на 12-й минуте гол нам забили нигерийцы. На протяжении всего матча игра закончилась вничью. Мы сыграли дополнительное время и снова ничья. Потом были послематчевые пенальти, после которых из пяти положенных пенальти они нам забили два, а мы отличились четыре раза. В результате Сборная СССР была объявлена победителем мирового первенства. За нашей игрой следил легендарный Пеле, который вручал нам золотые медали. В целом я отыграл тогда все шесть игр.

- Владислав, каким был футбол вашей молодости?

- Во времена моей юности футбол был другим: настоящим, честным и сильным. У мальчишек были кумиры, на которых они равнялись. Дети с удовольствием посещали футбольные секции, играли во дворах, старались быть похожими на любимых футболистов. Самых талантливых и перспективных ждала блестящая спортивная карьера. Дети не бродили после школьных уроков на улице и не просиживали целый день перед телевизором. И интернета тогда не было, который сегодня "убивает" все свободное время нынешней молодежи.

А тогдашний чемпионат СССР был как мини-чемпионат Европы, в котором участвовали сильнейшие команды из 15 республик. Когда Союз распался мы, футболисты, играющие за "Сборную СССР", некоторое время находились на распутье. Нужно было думать о будущем и о том, как сложится спортивная карьера.

Тогда же мой наставник Борис Тибилов, ставший заслуженным тренером Азербайджана за то, что воспитал чемпиона мира среди юношей, на тот момент возглавлял футбольный клуб "Сахалин". Он пригласил меня и еще несколько азербайджанских футболистов в команду. Помню, я лежал в больнице после очередной травмы колена, а Борис Григорьевич пришел проведать меня.

Стал рассказывать о Сахалине, о футбольной базе, о клубе. Увидев, что я заинтересовался, предложил мне присоединиться к команде. Я согласился и ни разу не пожалел об этом. На Сахалине я прожил два с половиной счастливых года. Мне довелось объездить множество стран и городов, и могу с уверенностью утверждать, что Сахалин для футболиста - настоящий рай. Идеальное футбольное поле, современная спортивная база с развитой инфраструктурой, прекрасные условия, включая финансовые. Руководил клубом начальник Сахалинского пароходства Михаил Александрович Романовский. Часто ездили в Японию, на остров Хоккайдо, проводили сборы в Южной Корее. У клуба было 16 учредителей, все на высочайшем уровне. За "Сахалин" я отыграл 54 матча, в которых забил 39 голов. Мне так нравилось на Сахалине, что, даже не смотря на морозные зимы, я планировал остаться жить в этом городе.

Но жена скучала по Баку и часто повторяла, что хочет вернуться обратно. В тот период я был признан лучшим бомбардиром России и, естественно, пошли предложения от топовых клубов. Тогда же меня пригласили в московское "Динамо", еще был "Локомотив" (Нижний Новгород) и много вариантов. "Динамо" тогда руководил Константин Иванович Бесков, и мне сказали, что такого уровня специалист приглашает только один раз. Побыв месяц в команде, надо было определяться, и я попросил квартиру. Мне сказали, что надо подождать год, потерпеть, так сказать. Я не стал ждать и решил уехать в Нижний Новгород, где играл за "Локомотив". Потом была Тула и футбольный клуб "Арсенал", а затем - "Спартак" (Рязань) и "Лада-Энергия" (Тольятти), после чего я сыграл пять матчей в "Бакинском рабочем". Моя футбольная карьера завершилась в 28 лет. Тем более в тот момент снова дала знать о себе старая травма колена.

- И тогда вы вернулись в Баку. Как вас здесь встретили?

- Я вернулся в родной Баку, но никаких перспектив на продолжение футбольной карьеры не предвиделось. В то время азербайджанский футбол переживал кризис, начались финансовые проблемы. Зарплата у футболистов была такая маленькая, что едва хватало на бензин, чтобы доехать до тренировочной базы. Еще нужно было кормить семью.

И тогда, я понял, что пора остановиться и "переквалифицироваться", решил заняться тренерской деятельностью и открыл футбольный клуб "Арсенал", при котором организовал одноименную детскую школу футбола. В 2004-м Игорь Пономарев, возглавив "Карабах", позвал меня в ассистенты. А спустя год, найдя спонсоров для своего футбольного клуба "Арсенал", я полностью погрузился в эту работу.

Мы стали играть в Первой лиге и сразу же показали высокие результаты, заняв первое место в первом круге. Наша игра привлекла внимание спонсоров - руководство банка "Стандарт" и они поставили перед нами задачу - выход в Премьер лигу. Команда была переименована в "Стандард" и оказалась в Премьер лиге Азербайджана. В 2008-м году меня пригласили в сальянский футбольный клуб "Мугань", который тоже "метил" в Премьер лигу, а позже был бакинский "Реван". И мне удалось вывести обе команды в Премьер лигу. За тренерские заслуги два месяца назад я получил звание заслуженного тренера Азербайджана.

- Расскажите о вашем новом "детище" - детском футбольном клубе AzFar. Вы решили взрастить новое поколение будущих чемпионов мира?

- Почему бы и нет? Сегодня в Азербайджане имеются все условия для развития футбола. Кто знает, может лет через пять-шесть кто-то из моих воспитанников будет играть в лучших клубах Европы...

Тренировки и занятия в нашей школе футбола проводятся по пяти возрастным категориям для детей от 4 до 15 лет. Я уверен, что наша школа поможет приобщить детей к занятиям спортом, поддержит развитие детского и юношеского футбола, поможет выявить спортивный потенциал и воспитает профессиональные кадры, и, наконец, окажет неоценимую помощь в оздоровлении общества в целом. К тому же, такие школы радуют не только детей, но и их родителей - ведь увлекающийся спортом ребенок будет расти здоровым как в физическом, так и в нравственно-моральном плане, не попадет в дурную компанию.

- В чем же ключевое отличие футбольных школ Azfar от уже существующих?

- В первую очередь - в профессиональном подходе к обучению. Юным футболистам прививаются не только практические навыки игры в футбол, но и теоретические знания. Футбольные площадки Azfar - а это 29 открытых и закрытых стадионов во всех районах Баку - не просто привычные стадионы, а спортивные комплексы со всей необходимой инфраструктурой, где созданы все необходимые условия для полноценного занятия футболом в соответствии со стандартами ФИФА.

Заниматься любимым видом спорта можно и зимой и летом, при любых погодных условиях. А высококачественные искусственные покрытия полей не дают травмироваться во время тренировок. Для маленьких футболистов имеются также комфортабельные раздевалки и душевые. У каждого игрока свой комплект спортивной формы. Наши тренера - настоящие профессионалы своего дела. Все они получили соответствующие лицензии и могут найти общий язык даже с самыми маленькими футболистами. В будущем мы планируем организовывать выездные кемпинги, чемпионаты, международные турниры и соревнования, которые помогут выявить наиболее талантливых подростков.

Самые перспективные ребята будут привлекаться в профессиональные клубы Азербайджана и зарубежья. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы в нашей стране появились новые Анатолии Банишевские, Искендеры Джавадовы, Игори Пономаревы...

- ... и Владиславы Кадыровы?

- (улыбается) А почему бы и нет?