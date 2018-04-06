Команда "Az Logistika" стала участником весеннего кубка Azfar Business League - ABL Cup 2017/18 по мини-футболу - корпоративного турнира среди азербайджанских компаний. Чемпионат проходит на профессиональных полях компании Azfargroup. Организатор - компания ASEP (Azfar Sport Events & Promotion).

В корпоративной среде все больше появляются команды, проявляющих интерес к футболу. Одной из таких команд является "Az Logistika", которая подтвердила свое участие в Бизнес-лиге. Желаем команде успехов в предстоящих матчах.

Напомним, что 7 апреля стартует весенний кубок турнира ABL Cup 2017/18. Все самые интересные моменты турнира можете посмотреть на сайте www.abl.az. Полную информацию можно получить на официальном сайте организатора www.asep.az, либо по телефонам: +99412 4047339, +99450 2952129. Facebook https://www.facebook.com/ASEPLLC/

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