Azfar Бизнес Лига -2018, 2-й тур: Град голов, победы дебютантов, первые 1/8 финалисты - ФОТО - ВИДЕО

В субботу и воскресенье состоялись игры второго тура группового этапа весеннего кубка Azfar Business League - ABL Cup 2017/18 по мини-футболу - корпоративного турнира среди азербайджанских компаний. Чемпионат проходит на профессиональных полях компании Azfargroup. Организатор - компания ASEP (Azfar Sport Events & Promotion), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Тур отметился интересными результатами.

В группе Е стали известны две команды, которые прошли в следующую стадию. Iteca Caspian LLC, потерпевший крупное поражение в первом матче, играл с фаворитом матча DDLAR Group и доставил сопернику много хлопот. Iteca Caspian LLC ушел в отрыв со счетом 2-0 и даже вышел на перерыв с преимуществом 3-2, но во втором тайме сдался и проиграл с минимальным счетом 3-4. Команда потеряла шансы на выход в следующую стадию. Polat Yol, выигравший крупно первую игру, и во втором матче добился аналогичного результата. Polat Yol, забив 10 мячей TreMiDa Press, похоронил надежды соперника пробиться в следующий этап. TreMiDa Press удалось забить гол престижа, игра завершилась со счетом 10-1, а Ширин Керимов стал автором хет-трика. Матч последнего тура DDLAR Group-Polat Yol определит лидера группы.

В группе F команда Azersun крупно обыграла VTB со счетом 9-1. Авторами всех девяти мячей команды стали три игрока и главный бомбардир Эйюб Эфендиев, который отметился невероятным количеством голов в одном матче. "Наколотив" 6 из них, он оформил гекса-трик. Таким образом, Azersun обеспечил себе выход в 1/8 финала. VTB в прошлом туре крупно выиграл, а теперь на собственном опыте почувствовал горечь крупного поражения. Во втором матче группы Muğanbank обыграл R.İ.S.K. Company со счетом 8-3. R.İ.S.K. Company хоть и начал активно, но не смог устоять против сильного соперника. После этих результатов матч Muğanbank-VTB, который состоится через неделю, вероятно определит вторую команду группы.

В группы G Azergold выиграл у Gilan Holdingа со счетом 6-3 и по результату параллельного матча оформил выход в следующий этап. Игра проходила на встречных курсах. Игрок Azergold Ямин Агакеримзаде во втором матче подряд сделал хет-трик. Матч SilkWay-Optimal прошел под преимуществом первых. Джалал Самедов, отметившийся покером, внес большой вклад в победу команды со счетом 9-3. Несмотря на поражение и потерю шансов на выход в следующий раунд, дебютное выступление команды Optimal на турнире в целом оставило приятное впечатление.

В группе H друг против друга играли две команды, выигравшие свои первые матчи. В этом противостоянии Təmiz Şəhər одержал победу над TİMSPORT и стал единоличным лидером своей группы. Матч закончился со счетом 9-4. В составе победителей Вугар Джафаров стал автором хет-трика, Шамиль Агаметов забил гол и сделал шесть результативных передач. Самый интересный матч дня прошел между двумя другими командами этой группы. Port Baku и Təhsil Nazirliyi продемонстрировали яркий футбол с многочисленными атаками и голами. В борьбе двух команд, проигравших свои первые матчи, дебютант турнира Təhsil Nazirliyi выиграл со счетом 7-5. Мурад Искендерли в Port Baku и Савалан Ализаде в Təhsil Nazirliyi забили по три мяча. Таким образом Təhsil Nazirliyi первым из дебютантов смог добиться победы в весеннем кубке. На данный момент все четыре команды претендуют на выход в 1/8 финала и ситуация в группе прояснится через неделю.

Во второй игровой день на поле сперва вышли команды группы А. Azecolab оставил сильное впечатление в матче с Bakcell. Команда обладает сильным вратарем, технически одаренными игроками, контролирует мяч на протяжении всей игры, игроки демонстрируют свою технику с помощью трюков и показывают зрителям привлекательный футбол. Azecolab выиграл со счетом 5-2 и в очередной раз подтвердил, что является фаворитом турнира, гарантировав участие в 1/8 финала. Эльвин Ализаде и Санан Зульфугаров отметились дублями, Самир Байрамов трижды ассистировал. Несмотря на поражение, именно Bakcell открыл счет и создал несколько голевых моментов у ворот соперника, но вратарь Azecolab Кямран Дадашов спасал свою команду.

Проигравшие в первом туре KATV1 и Gənclər və İdman Nazirliyi сошлись в очной встрече, чтобы добыть заветные очки. До последних секунд на поле шла напряженная и увлекательная борьба. Команда Министерства молодежи и спорта к 14-ой минуте матча вела со счетом 2-0, затем пропустила 4 мяча, через минуту сократила разрыв до минимума, ​​4-3. В концовке матча Gənclər və İdman Nazirliyi бросился всеми силами в атаку, чтобы сравнять счет, KATV1 перехватив мяч, провел результативную контратаку и установил окончательный счет 5-3. Таким образом, ситуация в группе осложнилась. Все команды сохраняют шансы на выход в следующий раунд. Даже Gənclər və İdman Nazirliyi, который потерпел поражение в обеих играх, при удачном стечении обстоятельств может оформить выход в 1/8 финала. Для этого команда должна выиграть у Azecolab и дождаться результата другого матча. Это трудновыполнимая, но теоретически возможная задача.

Второй тур в группе B выделился высокой результативностью и парадом голов. Первыми на поле вышли Universal и Smart Systems Technology. Universal "обидел" своих противников со счетом 14-0. Турал Давудов записал себе в актив покер, а Аяз Айвазов хет-трик. Игра, в которой был задействован удивительный результат, прошла между Gate Baku и GESCO. Gate Baku обрушился градом голов в ворота соперника и забил 36 безответных мячей! После 36-го взятия ворот арбитр матча остановил игру, и команды покинули поле. 22 мяча были забиты Ильхамом Бабаевым, тремя покерами отметились Джабраил Исмаилов, Рахман Исрафилов и Вусал Ахмедов. Команда GESCO похоронила надежды выйти из группы. Остальные три команды будут бороться за первые два места в группе.

С точки зрения сил команд группа С может считаться "группой смерти". Это подтверждают исходы игр и места команд в таблице. В обоих матчах этой группы были зафиксированы захватывающие спектакли и камбэки. В матче ATL Tech-Kapital Bank первые вышли вперед 3-0, но "банкир" Эльмир Фаталиев, забив три гола спас свою команду от поражения и установил окончательный счет 3-3. Драматически сложилась и вторая игра между City Taxi и Az Logistika. City Taxi вёл 2-0 в начале игры, после чего Az Logistics сократил разницу до минимума. Однако, в ту же минуту City Taxi восстановил статус-кво в два мяча. После этого Az Logistics начал играть внимательнее в обороне, совершил камбэк и одержал важную победу со счетом 3-4. Вслед за Təhsil Nazirliyi, Az Logistics стала второй командой, отметившейся победой среди дебютантов турнира.

Наконец, второй раунд завершился двумя матчами группы D. Buta Palace обыграл Pullman Baku со счетом 5-1. Эмиль Рагимов стал еще одним игроком, сделавшим хет-трик в этом туре. Матч Embawood-Azərkosmos привел к очередной победе первых и второму подряд поражению "космонавтов". Embawood имел полное преимущество над соперником и выиграл со счетом 9-1. Джошгун Сулейманов забил пять мячей и сделал пента-трик. В составе победителей хорошей игрой также выделились Эльвин Гулиев и Вусал Гаджиев. Матчи последнего тура окончательно определят турнирное положение команд в группе. Дебютант Azercosmos, потерпевший поражения в первых двух матчах, усложнил задачу выхода из группы.

Таким образом, по результатам второго тура, пять команд получили право на выход в следующий раунд. Это команды Azecolab, Polat Yol, DDLAR Group, Azersun и Azergold.

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