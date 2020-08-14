Разъяснены правила пребывания в Турцию туристов, зараженных коронавирусом

Власти Турции не отправляют иностранных туристов с положительным тестом на коронавирус в специальные обсерваторы. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении посольства РФ в Турции с разъяснением турецкими властями правил пребывания туристов на территории республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Иностранный турист, которому поставлен диагноз COVID-19, и члены семьи (либо сопровождающие лица, проживающие в том же номере), подписывают обязательство находиться в изоляционном номере и не выходить за его пределы. Туристу предоставляется питание, осуществляется уборка номера в сроки и на условиях размещения, обозначенные в договоре бронирования. Помещение туристов в обсерваторы не предусмотрено", - отмечается в коммюнике.

"В случае, если сроки изоляции превышают обозначенные в договоре бронирования сроки проживания в отеле, расходы за дополнительные дни (но не более 15) проживания в отеле больного и членов его семьи покрываются отелем в рамках специально разработанной для гостиниц страховки. Это положение распространяется на гостиницы, имеющие более 50 номеров, получившие сертификат здорового туризма", - уточнили в посольстве.