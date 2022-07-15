Маршрут международного круиза по Каспию пройдет через Азербайджан

В пяти странах, граничащих с водами Каспийского моря - Казахстан, Туркменистан, Иран, Азербайджан и Россия откроется круговой круизный маршрут.

Как передает Day.Az со ссылкой на Kazinform, пять стран проводят соответствующую работу и решают основные вопросы. В частности, в Астрахани строится круизный лайнер "Русь Великая".

По словам и.о. председателя Комитета транспорта Мининдустрии Казахстана Касыма Тлепова, строительство лайнера планируется завершить в следующем году.

Также он поделился информацией, по какому маршруту будет курсировать планируемый круизный лайнер. Так, откроются маршруты из Астрахани - в Актау, из Актау - на туркменскую базу отдыха "Аваза", далее - в иранский Амирабад, из Амирабада - в Баку и Махачкалу.