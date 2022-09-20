https://news.day.az/tourism/1496790.html Режим ограничения полетов на юге и в центре России продлен
Режим ограничения полетов на юге и в центре России продлен
Режим временного ограничения полетов на юге и в центральной части Российской Федерации продлен до 3.45 мск 28 сентября. Об этом сообщается на сайте Росавиации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В последний раз этот режим был продлен до 22 сентября.
Авиакомпаниям рекомендуют использовать для перевозки пассажиров альтернативные аэропорты - в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве.
Остальные российские аэропорты работают в обычном режиме.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре