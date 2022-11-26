В этой стране вновь ввели ковид-ограничения

Коронавирусные ограничения вновь возвращаются: строгий масочный режим опять вводят во время перелётов на самолётах и при нахождении в аэропортах крупнейшей южноамериканской страны. Речь идёт о Бразилии, которая стала первой страной, возродившей ковидные практики. Причиной официально назвали возвращение Covid-19, а также рост числа случаев на фоне предстоящего увеличения числа туристов. Обязательный масочный режим ввели с 25 ноября, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

В письменном заявлении Бразильского агентства по надзору за здоровьем (Anvisa) говорится, что использование масок, ранее рекомендованное для групп риска с августа, теперь становится обязательным. Решение было принято после встречи экспертов по этому вопросу. "Защитные меры должны быть повторно введены, особенно меры немедикаментозной защиты, такие как использование масок в общественном транспорте, аэропортах и закрытых помещениях", - добавляет агентство. Риск тем более высок в связи с увеличением числа туристов в аэропортах по таким причинам, как школьные каникулы и новогодние вечеринки.

При этом Освальдо Крус (Fiocruz), крупнейший в Латинской Америке фонд медицинских исследований, объявил, что число случаев заболевания Covid-19 увеличилось в 15 штатах, включая наиболее популярные у туристов Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу.