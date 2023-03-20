В Турции предлагают проверить отели на сейсмостойкость после землетрясения

В Турции предложили выдавать отелям сертификаты сейсмостойкости после разрушительного землетрясения. Об этом пишет газета Hürriyet, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации газеты, с таким предложением выступил Фируз Баглыкая, президент Ассоциации турецких туристических агентств (TÜRSAB). Он отметил, что сертификаты о сейсмостойкости должно выдавать министерство культуры и туризма страны.

"Если раньше наши собеседники за рубежом спрашивали о том, "есть ли новые направления", то теперь они спрашивают о землетрясении. Туроператоры, вероятно, будут запрашивать отчеты о том, являются ли отели сейсмостойкими. Отели должны быть сертифицированы", - отметил Баглыкая.

Он также добавил, что ожидает снижения интереса к Турции у туристов, особенно в марте.