Посол ОАЭ подчеркнул необходимость расширения туристических связей с Азербайджаном

Необходимо дальнейшее расширение связей между туристскими организациями Азербайджана и ОАЭ, передает в пятницу Day.Az.

Согласно данным Ассоциации туристических агентств Азербайджана, об этом сказал посол ОАЭ в Азербайджане Мухаммед Аль Блуши в ходе встречи с председателем правления Ассоциации Гёйденизом Гахрамановым.

На встрече посол был проинформирован о деятельности Ассоциации, ее роли в развитии туризма в Азербайджане, возможностях сотрудничества с компаниями-членами организации.

Гахраманов, подчеркнув в ходе обсуждений, что для туристического сектора Азербайджана большое значение имеет ближневосточный рынок, в частности рынок ОАЭ, отметил, что после создания возможности взаимного безвизового въезда для граждан Азербайджана и ОАЭ, имеющих общегражданские паспорта, будет достигнут прогресс как во въездном, так и в выездном туризме.

Посол Мухаммед Аль Блуши подчеркнул необходимость дальнейшего расширения связей между туристскими организациями, отметив, что наличие дружественных отношений между двумя странами положительно влияет на туризм и другие сферы.

Посол выразил готовность оказать свою поддержку для расширения сотрудничества в этом направлении.

В рамках встречи состоялся обмен мнениями по таким вопросам, как проведение встреч в формате B2B, организация информационных туров, обмен опытом, а также увеличение количества авиаперелетов.

Отметим, что в настоящее время "Азербайджанские Авиалинии", Flydubai и Air Arabia Airlines несколько раз в течение дня организуют полеты в города Дубай и Шарджа.