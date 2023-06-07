Массовый туризм убивает уникальный дух Венеции?

В высокий сезон ежедневно Венеция принимает около 50 тысяч туристов - что примерно равно населению города. Но если местная экономика от этого только выигрывает, то уникальному духу Венеции это только вредит

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в высокий сезон каждый день Венеция принимает порядка 50 тысяч туристов - столько же, сколько и жителей.

Безусловно, местная экономика от этого только выигрывает, но вместе с тем меняется жизнь и облик уникального города на воде.

Марчелло Строцци 45 лет, он живет на острове Джудекка с самого рождения. Просуществовавший 50 лет семейный бизнес, где его мать работала парикмахером, закрылся в 2019 году.

Несмотря на многочисленные предложения открыть на его месте бары, рестораны и сувенирные лавки, достойного арендатора он ждал 4 года.

Лука Паламара, Euronews:

- Остров Джудекка, расположенный прямо напротив исторического центра города, когда-то кишел венецианцами, приезжающими за продуктами в местные магазины. Теперь это туристическое место с барами и ресторанами, выходящими на канал. Тем не менее, некоторые венецианцы по-своему пытаются обратить тенденцию вспять и сохранить самобытность и культуру своего города.

В конце концов, Марчелло поступило подходящее предложение: книжный магазин, продающий книги по искусству, место, где люди могли бы встречаться и общаться.

Я смотрю на этот массовый туризм. Вместо того, чтобы смотреть по сторонам, восхищаться тем, что действительно может тронуть их сердце, они просто снимают это на свои мобильные телефоны

Возможно, венецианский дух постепенно исчезает не только из-за угрозы затопления и чрезмерного количества туристов, но и потому, что многие из них предпочитают не вылезать из своих мобильных телефонов, вместо того, чтобы наслаждаться городом каналов и общаться с его жителями.