Что нужно знать о священном месяце Рамазан

Знаете ли вы, что такое Рамазан? Если нет, то наша статья придётся кстати. Каждый год миллионы мусульман во всем мире отмечают месяц Рамазан. Это время воздержания и смирения. В течение лунного месяца правоверные мусульмане соблюдают определённые ритуалы. И хотя этой традиции уже много веков, не все ещё знают, что же представляет собой Рамазан. Day.Az представляет читателям факты о священном месяце мусульман, которые вы, возможно, не знали.

Рамазан приходится на девятый месяц исламского календаря. В 2018 году он длится с 17 мая по 15июня, но даты разнятся от года к году.

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Рамазан отмечается в честь открытия первой суры Корана пророку Мухаммеду в 610 году н.э.

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Во время Рамазана верующие воздерживаются от еды и питья, проводя время в молитвах и духовном очищении. Досужие разговоры и ругань также не рекомендуются.

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Ритуальный завтрак сухур следует закончить за полчаса до рассвета.

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После захода солнца начинается разговение ифтар. Его рекомендуется начинать, употребляя финики и воду - продукты, которыми разговлялся пророк Мухаммед. Затем дозволяются сладости и другие угощения.

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Некоторые категории верующих освобождаются от поста - это беременные женщины, больные и дети.

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Те, кто не может поститься, заменяют пост раздачей пищи бедным людям.

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Хотите знать, сколько людей празднует Рамазан? Так вот, в 2015 году в мире было около 1,8 миллиарда мусульман. Ожидается, что к 2060 году их число возрастёт до 3 миллиардов.

Если мусульманин вынужденно нарушил пост, то наказания не следует. Однако пропущенные дни следует восполнить, что называется када.

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Рамазан - один из пяти столпов ислама, носящий имя Саум.

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Изготовленные специально для священного месяца фонари под названием фанус стали неотъемлемой частью и символом праздника. Они особенно популярны в Египте, но распространены также и в других странах.

Хотя кажется, что во время поста люди должны терять в весе, факты говорят об обратном. Всё дело в том, что в это время люди меньше трудятся и принимают пищу поздно вечером.

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Не-мусульмане могут поздравить мусульман с праздником словами "Рамазан мубарак", что значит "Счастливого Рамазана".

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Благотворительность - важная часть Рамазана. Выплата милостыни под названием закят аль-фитра является обязательным деянием. Кроме того, существуют и добровольные пожертвования садага. Дающим милостыню обещано прощение грехов, совершённых во время поста.

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Многие мусульмане ощущают положительное влияние поста. Он способствует высвобождению эндорфинов и улучшению психического самочувствия. К тому же в теле происходит процесс детоксикации.

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Молитва является очень важной частью Рамазана. Верующие совершают ночную молитву таравих, длящуюся до появления утренней зари.

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Оканчивается Рамазан праздником разговения под названием Ид-аль-Фитр или Ураза-Байрам, отмечаемым в первый день исламского месяца Шавваль.

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В этот день верующие поздравляют друг друга словами "Ид мубарак!". Они совершают омовение, надевают лучшие одежды и посещают мечеть для праздничной молитвы Ид намаз, после чего накрывают праздничные столы, приглашают родственников и друзей, и совершают ответные визиты.

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