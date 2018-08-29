Женщина-пилот спрыгнула с самолета на ходу и прославилась - ВИДЕО

Женщина-пилот выпрыгнула из самолета вместе с бортпроводницей, чтобы поддержать популярный в социальных сетях танцевальный челлендж #kiki. Об этом сообщает Daily Mail.

Алехандра Манрикез сняла свое выступление на видео и выложила в сеть. На ролике, который набрал уже 25 тысяч просмотров в Twitter, видно, как девушки идут рядом с движущимся самолетом и танцуют, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Челлендж #kiki появился после выхода клипа In My Feelings канадского рэпера Дрейка, в котором, по мнению фанатов, он был слишком нерешительным. После этого комик Shiggy станцевал под песню, и множество пользователей присоединились к флешмобу. В сети стали появляться ролики с хештегом #kiki, на которых люди выпрыгивают из автомобилей на ходу и начинают танцевать.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

