Ученые опровергли пользу пробиотиков

Сообщество кишечных бактерий в нашем организме (микробиота) играет важнейшую роль в жизни человека и отвечает даже за, казалось бы, самые неожиданные функции.

Зная это, многие стремятся увеличить число полезных бактерий - пробиотиков. Для этого люди употребляют специальные добавки и продукты, содержащие функциональные живые микрокультуры.

До недавнего времени польза такой "бактериальной профилактики" была очевидной для обычного потребителя, во многом благодаря растущему производству и рекламным кампаниям. Однако ученые сомневаются в её целесообразности.

Так, недавняя работа показала, что избыток пробиотиков затуманивает рассудок. Теперь же израильские учёные опубликовали сразу две научные работы, которые доказывают, что и с точки зрения улучшения работы кишечника пробиотики не столь эффективны, как считалось.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, команда специалистов из Института имени Вейцмана и Медицинского центра Тель-Авива выяснила, что пищеварительный тракт многих людей отторгает прибывшие извне полезные бактерии.

Более того, многие врачи советуют употреблять пробиотики параллельно или после приёма антибиотиков. Считается, что первые налаживают работу ЖКТ и снижают негативные последствия от приёма вторых. Но оказалось, что на самом деле пробиотики лишь задерживают восстановление здоровой микробиоты кишечника.

В ходе работы специалисты провели ряд экспериментов. В первом приняли участие 25 добровольцев. Им провели эндоскопию и колоноскопию, чтобы установить исходный состав микробного сообщества кишечника (напомним, он уникален для каждого человека).

Затем участников разделили на две группы: первая употребляла коктейль из 11 штаммов пробиотиков, включая лакто- и бифидобактерии, вторая - плацебо. Через месяц им повторно провели обследование желудка, толстой и тонкой кишки для оценки "ответа" организма, сообщает BBC.

Наблюдения показали, что у некоторых участников полезные бактерии действительно успешно колонизировали желудочно-кишечный тракт. Однако у других добровольцев такого эффекта не наблюдалось: их родная микробиота изгнала "пришельцев".

Любопытно, что исход эксперимента учёные могли предсказать заранее. Они поясняют, что по исходному составу микробиоты, а также по данным об экспрессии генов кишечных бактерий можно определить, каким будет эффект от приёма пробиотиков.

Также эксперты отмечают, что неслучайно прибегли к процедурам эндоскопии и колоноскопии. Дело в том, что большинство медиков для оценки состава и активности микроботы используют пробы кала пациентов, однако этот метод вряд ли можно назвать точным. Анализ стула не показывает общую картину функционирования всей микробиоты, а даёт лишь частичные сведения о бактериях, которые в организме надолго не задерживаются.

Так, у всех добровольцев из первой группы пробиотики были обнаружены в пробах стула, однако лишь у некоторых людей полезные бактерии были найдены в кишечнике.

"Преимущества стандартных пробиотиков, которые мы все принимаем, не могут быть универсальными, как мы когда-то предполагали. Эти результаты подчёркивают роль микробиты кишечника в управлении очень специфическими клиническими различиями между людьми" - поясняет член исследовательской группы Эран Сегал (Eran Segal). (Его команда, кстати, ранее доказала, что полезность продуктов должна определяться для каждого человека индивидуально.)

В ходе второго исследования специалисты изучали, действительно ли пробиотики могут снизить негативные последствия от приёма антибиотиков.

В эксперименте участвовал 21 доброволец, все они принимали одни и те же антибиотики. После окончания курса людей разделили на три группы. Первая была контрольной: биологи наблюдали, как кишечное сообщество этих людей восстанавливается самостоятельно. Вторая группа в течение четырёх недель дважды в день принимала пробиотики. А участникам из третьей группы провели трансплантацию фекальной микробиоты. Суть метода заключается в том, что полезные бактерии, собранные из кала человека до приёма антибиотиков, подселяют в его кишечник уже после курса лечения.

Самые лучшие результаты наблюдались у добровольцев из третьей группы: состав микробиоты восстановился за несколько дней. Вторыми "финишировали" участники из первой группы: их микробиота возвращалась к своей индивидуальной норме чуть дольше. А вот у людей из второй, "пробиотической", группы микробное сообщество восстанавливало силы целых шесть месяцев. Хотя анализы показали, что пробиотики поселились в очищенном антибиотиками кишечнике абсолютно всех участников.

"Пробиотики очень сильно и настойчиво препятствовали возврату микробиоты в её первоначальное состояние. Это было удивительно и тревожно. Этот неблагоприятный эффект до сих пор не описан", - рассказывает ведущий автор работы иммунолог Эран Элинав (Eran Elinav).

Отметим, что такое длительное нарушение состава микробиоты может быть опасным, ведь кишечные бактерии выполняют на множество важных защитных функций.

"В отличие от нынешней догмы о том, что пробиотики безвредны и приносят пользу всем, эти результаты демонстрируют новый потенциальный негативный побочный эффект от использования пробиотиков [совместно] с антибиотиками, который может даже иметь долгосрочные последствия. В противоположность этому пополнение кишечника собственными микробами - это персонализированное лечение, разработанное матерью-природой, которое привело к полной отмене [негативных] эффектов", - заключает Элинав.

Впрочем, его команда полагает, что нет необходимости полностью отказываться от приёма полезных бактерий. Но в данном случае принципиально важен индивидуальный подход, поэтому медики должны назначать пробиотические добавки с учётом особенностей конкретного организма.

В будущем, вероятно, будут проведены новые работы с бо́льшей выборкой участников. Биологи хотят подробнее изучить механизмы и взаимосвязи внутри кишечного сообщества.

Статьи по итогам исследований были опубликованы в журнале Cell: первая и вторая.

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