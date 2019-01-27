Что стало с семьёй генерала Джохара Дудаева
Весной 1996 года в результате попадания самонаводящейся ракеты погиб лидер "независимой" Ичкерии Джохар Дудаев. Как и у большинства чеченцев, у политика было немало родственников. Как сложилась их судьба после убийства мятежного генерала?
Алла Дудаева
Этнически русская женщина Алла Дудаева (в девичестве Куликова) была дочерью майора ВВС Фёдора Куликова, который служил вместе с Дудаевым. За чеченского военного она вышла замуж в 1969 году, и всю жизнь во всём поддерживала его. Кроме того, Алла Фёдоровна сменила веру, приняв ислам.
Оставшись вдовой, она выехала из Чечни в Нальчик, чтобы оттуда улететь в Турцию, но была задержана в аэропорту. Через месяц российские власти при содействии президента Бориса Ельцина освободили Аллу Дудаеву, и она вернулась в Чечню. До 1999 года вдова бывшего президента работала при министерстве культуры самопровозглашенной республики.
Когда началась Вторая чеченская война, Дудаева вместе с детьми перебралась за границу. Она предпочитала жить в Баку, Стамбуле и Вильнюсе, хотя при Путине администрация Чечни предлагала ей вернуться.
Алла Дудаева находится в официальном статусе лица без гражданства с 2004 года. Два раза вдова генерала пыталась стать гражданкой Эстонии, на территории которой в советское время служил Дудаев. Однако власти прибалтийского государства отказали ей в этом.
В итоге женщина поселилась в Швеции, по состоянию на 2016 год она жила в окрестностях Стокгольма. В то же время на странице Аллы Дудаевой в Facebook в качестве места жительства указан Тбилиси.
Алла Дудаева написала книгу о своём муже "Миллион первый". Она известна за рубежом как поэтесса и художник, благодаря чему зарабатывает на выставках и продаже своих картин. До 2012 года Дудаева вела программу "Кавказский портрет" на грузинском телеканале "Первый информационный кавказский". Вдова сепаратистского лидера негативно высказывалась в СМИ о российской политике в регионе. Кроме того, она рассказывала, что её семья в материальном плане живёт не лучше других чеченских беженцев, но они "не привередливы".
Дети
В браке Джохара и Аллы Дудаевых родились сыновья Авлур (Овлур) и Деги, а также дочь Дана.
Авлур в 2002 году стал гражданином Литвы под русским именем Олег Давыдов. В Прибалтику он перебрался ещё до смерти отца, после ранения, полученного в столкновении с федеральными войсками. Впоследствии выехал в Швецию, где предпочитает жить как непубличное лицо.
35-летний Деги, имеющий гражданство Грузии, проживает в Литве и руководит компанией VEO, работающей в сфере альтернативной энергетики. В 2012 году он участвовал в грузинском телешоу "Момент истины", где на детекторе лжи заявил, что не испытывает ненависти к русскому народу, но если бы мог, отомстил бы за отца. Также в интервью сын Джохара Дудаева заявлял, что живёт в Вильнюсе, поскольку в этом городе может слышать русскую речь.
В 2014 году Деги оштрафовали в Литве за подделку документов, этот случай получил резонанс в прессе. При переходе границы страны он имел при себе 7 поддельных паспортов, предназначавшихся, по-видимому, для членов чеченской диаспоры, желающих перебраться в Европу. Вдова первого президента Чечни увидела в этом факте "происки российских спецслужб". Деги Дудаев ведет аккаунт в Instagram, имеющий больше 1700 подписчиков - значительная часть публикаций на нём посвящена его отцу. Кроме того, он дружит с младшим сыном первого президента Грузии Звиада Гамсахурдиа.
Дана со своим мужем Масудом Дудаевым также некоторое время жила в Литве, но затем уехала в Турцию. В 2010 году она неудачно попыталась обосноваться в Швеции. По состоянию на 2013 год проживала в Германии, отдельно от мужа, осевшего в Великобритании. Известно, что помощь этой семье оказывал бывший боевик Ахмед Закаев.
Проживающие в разных странах дети генерала воспитывают пятерых внуков Джохара Дудаева.
Кроме ближайших родственников, у чеченского президента было 12 братьев и сестёр, все из которых были старше его по возрасту. Как рассказывала Алла Дудаева, значительная часть рода Дудаевых погибла на войне, а молодое поколение семьи насчитывает больше десятка человек.