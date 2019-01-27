Что стало с семьёй генерала Джохара Дудаева

Алла Дудаева

Этнически русская женщина Алла Дудаева (в девичестве Куликова) была дочерью майора ВВС Фёдора Куликова, который служил вместе с Дудаевым. За чеченского военного она вышла замуж в 1969 году, и всю жизнь во всём поддерживала его. Кроме того, Алла Фёдоровна сменила веру, приняв ислам.

Оставшись вдовой, она выехала из Чечни в Нальчик, чтобы оттуда улететь в Турцию, но была задержана в аэропорту. Через месяц российские власти при содействии президента Бориса Ельцина освободили Аллу Дудаеву, и она вернулась в Чечню. До 1999 года вдова бывшего президента работала при министерстве культуры самопровозглашенной республики.

Когда началась Вторая чеченская война, Дудаева вместе с детьми перебралась за границу. Она предпочитала жить в Баку, Стамбуле и Вильнюсе, хотя при Путине администрация Чечни предлагала ей вернуться.

Алла Дудаева находится в официальном статусе лица без гражданства с 2004 года. Два раза вдова генерала пыталась стать гражданкой Эстонии, на территории которой в советское время служил Дудаев. Однако власти прибалтийского государства отказали ей в этом.

В итоге женщина поселилась в Швеции, по состоянию на 2016 год она жила в окрестностях Стокгольма. В то же время на странице Аллы Дудаевой в Facebook в качестве места жительства указан Тбилиси.

Алла Дудаева написала книгу о своём муже "Миллион первый". Она известна за рубежом как поэтесса и художник, благодаря чему зарабатывает на выставках и продаже своих картин. До 2012 года Дудаева вела программу "Кавказский портрет" на грузинском телеканале "Первый информационный кавказский". Вдова сепаратистского лидера негативно высказывалась в СМИ о российской политике в регионе. Кроме того, она рассказывала, что её семья в материальном плане живёт не лучше других чеченских беженцев, но они "не привередливы".