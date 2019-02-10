Астрономы уточнили, когда Млечный Путь столкнётся с Туманностью Андромеды

Астрономы давно подозревали, что Млечный Путь и Туманность Андромеды (галактика М31) однажды столкнутся. Однако полной уверенности в грядущей катастрофе у них не было, сообщает Day.Az со ссылкой на Вести.

Дело в том, что скорость и направление движения М31 оставались недостаточно ясными. С удовлетворительной точностью была измерена лишь составляющая скорости, сонаправленная прямой, соединяющей наши галактики. А вот перпендикулярный ей компонент скорости был известен недостаточно хорошо. Поэтому нельзя было исключить, что Туманность Андромеды достаточно быстро движется "вбок", чтобы в конце концов разминуться с нашим галактическим домом.

Теперь сомнений не осталось. Второй релиз данных проекта Gaia расставил всё по своим местам.

Опираясь на эту информацию, группа астрономов из США уточнила картину движения М31 и ближайшей к ней галактики Треугольника.

"Мы просмотрели данные Gaia, чтобы идентифицировать тысячи отдельных звёзд в обеих галактиках, и изучили, как эти звёзды перемещались вместе со своими галактическими домами", - объясняет соавтор работы Марк Фардал из Научного института космического телескопа.

Выяснилось, что столкновение всё-таки произойдёт, хотя и на 600 миллионов лет позже, чем предполагалось ранее. Катаклизм случится через 4,5 миллиарда лет. Для сравнения: эта цифра примерно равна возрасту Земли, а человеческому виду всего несколько сотен тысяч лет.

Кроме того, наши звёздные системы столкнутся не "лоб в лоб", а по касательной.

Поясним в двух словах, что происходит при столкновении галактик. Звёзды свободно проходят мимо друг друга, так как характерное расстояние между светилами в десятки миллионов раз больше их размеров. Правда, звёзды будут влиять друг на друга своей гравитацией, так что может начаться своеобразный бильярд, в результате которого некоторые солнца могут быть выброшены в межгалактическое пространство.

Однако галактики состоят не только из звёзд, но и из газа. Два этих облака водорода столкнутся, возникнут многочисленные уплотнения, и начнётся настоящий бум рождения новых светил.

Как уже упоминалось, полученные данные касаются и ещё одной звёздной системы, а именно М33 (галактики Треугольника). Это третья по размеру галактика в Местной группепосле Млечного Пути и Туманности Андромеды. К слову, на это трио приходится большая часть массы всей группы.

М33 расположена довольно близко к М31, так что астрономы подозревали, что первая является спутником второй. В этом случае она делала бы полный оборот за шесть миллиардов лет.

Однако точные измерения скорости показали, что это не так. Две галактики встретились впервые и в дальнейшем "разойдутся, как в море корабли". Это значит, что различные особенности строения обеих звёздных систем следует объяснять не их взаимным притяжением, а другими причинами.

"Мы видим необычные особенности как в M31, так и в M33, такие как искривлённые потоки и хвосты из газа и звёзд. Если галактики не сближались раньше, они не могли быть созданы силами, которые действовали во время сближения. Возможно, они образовались в результате взаимодействия с другими галактиками или динамики газа внутри самих галактик", - рассказывает Тимо Прусти, учёный проекта Gaia.

Также астрономы впервые с достаточной точностью измерили скорость вращения обеих галактик вокруг своей оси. Для М31 это 206 ± 86 километров в секунду против часовой стрелки, а для М33 это 80 ± 52 километра в секунду по часовой стрелке. Эта информация также очень важна для понимания внутреннего строения и формирования обеих галактик.

"Gaia была разработана главным образом для картирования звёзд в Млечном Пути. Но это новое исследование показывает, что спутник превосходит наши ожидания и может предоставить уникальную информацию о структуре и динамике галактик за пределами нашей собственной ", - резюмирует Прусти.