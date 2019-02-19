Составлен рейтинг самых привлекательных островов в мире

Портал 10BestLook.com составил рейтинг самых красивых островов мира, от которых захватит дух даже у искушенных туристов, передает Day.Az со ссылкой на moya-planeta.ru.

Первое место занял греческий остров Санторини, привлекающий путешественников своими белоснежными домиками в городе Ия и вулканическими пляжами, раскинувшимися почти по всему побережью. Самый популярный из них - пляж Камари. На втором месте - архипелаг Пхи-Пхи в Таиланде. Пхи-Пхи представляет собой группу из 6 островов. Здесь есть как благоустроенные пляжи с яркой ночной жизнью (остров Пхи-Пхи-Дон), так и безлюдные земли, которые идеально подойдут для любителей дайвинга (Пхи-Пхи-Ле). Третье место принадлежит республике Фиджи. Туда стремятся любители дайвинга, серфинга и других океанских развлечений.

На четвертом месте оказался остров Маврикий в Индийском океане. Тропический климат, редкие животные и чистые пляжи с каждым годом манят все больше туристов. Пятое место занимает остров Бали. Бали известен не только пляжным отдыхом и природой, от которой захватывает дух, но и своей культурной жизнью. На острове множество древних храмов, которые никого не оставят равнодушными. На шестом месте - остров Мауи в Гавайском архипелаге. Согласно легенде, остров назван в честь полинезийского полубога-получеловека Мауи. Водопады, кратер вулкана, густые джунгли и живописные скалы - на Мауи определенно есть, чем полюбоваться. Островное государство Ямайка в Карибском море - седьмое место в рейтинге. Ухоженные пляжи, возможность понаблюдать за морскими животными в естественной среде обитания и развитая инфраструктура делают Ямайку популярной у туристов со всего мира.

На восьмом месте - Бора-Бора. Прозрачная вода и множество морских черепах привлекают сюда любителей дайвинга и животных. Последние два места делят Мальдивские и Сейшельские острова. Чистые пляжи, буйная растительность и захватывающие закаты привлекают на эти курорты множество молодоженов, которые не только проводят на островах медовый месяц, но даже устраивают церемонии бракосочетания.