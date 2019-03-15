Стадо слонов защитило детёнышей от нападения диких собак в ЮАР - ВИДЕО
Необычное противостояние слонов и собак развернулось перед глазами туристов, путешествующих на машине по территории заповедника Саби-Сэндс в ЮАР, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com
Слоны, перебегавшие дорогу, увидев стаю хищников, сделали вынужденную остановку и сгруппировавшись, продемонстрировали своё недовольство тем, что собаки вторглись на их территорию. Массивные обитатели сафари-парка, как известно, воспринимают как угрозу нахождение любых хищников рядом с ними и их потомством. Туристы стали свидетелями непродолжительного противостояния, в ходе которого собаки, находясь между слонами и людьми, спрятались в кустах.
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