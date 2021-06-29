Мужчина похудел на 25 килограммов за два месяца и раскрыл главный секрет успеха

Дхарамджит Биртаре (Dharamjeet Birthare) из Индии сбросил 25 килограммов за два месяца во время карантина и поделился своим методом похудения. Об этом сообщает издание The Times of India, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Биртаре, на похудение его вдохновили истории из интернета, в которых люди рассказывают, как они похудели за время карантина. Индиец решил последовать их примеру и изменил образ жизни.

Мужчина рассказал, что главный секрет успеха в его похудении - ежедневные прогулки после каждого приема пищи. Три раза в день, после завтрака обеда и ужина, Биртаре гулял по 50 минут. Также он начал заниматься йогой и делал комплекс сурья-намаскара по 24 раза в день.

Помимо физических нагрузок, индиец начал строго следить за питанием - он сократил употребление сахара и увеличил количество натуральных и свежих продуктов в ежедневном меню. Мужчина полностью отказался от чая и кофе и каждое утро начинал со стакана охлажденной кокосовой воды.

"Мне было очень трудно первые несколько дней, я еле сдерживался, чтобы не съесть что-нибудь вредное. Но не сдавайтесь! Мотивация будет расти, как только вы заметите изменения в теле и улучшения в физическом состоянии", - рассказал Биртаре. Он также добавил, что несколько раз едва не сорвался во время семейных застолий, когда все его родственники ели вкусную и жирную пищу.

Мужчина взвешивается каждый день и планирует и дальше придерживаться здорового образа жизни. По его мнению, правильное питание и поддержание тела в хорошей физической форме - необходимы для достижения успеха в жизни.