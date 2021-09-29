Ученые рассказали, какой будет Земля в 2500 году

Согласно новым данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата при ООН, существует высокая вероятность повышения температуры уже к 2100 году на 2,7 градуса, что приведет к катастрофическим последствиям. Об этом сообщает Sciencealert, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

В свою очередь, изменения температуры приведут к учащению пожаров, ураганов, засух, наводнений и жаре, а также глубоким изменениям земной и водной поверхностей, считают эксперты.

"Главная причина таких изменений - выбросы углерода", - подчеркивают специалисты.

Прогнозируя будущее, международная группа ученых составила три главных сценария, по которым могут разворачиваться дальнейшие события. Они предполагают: низкий уровень смягчения последствий глобального потепления, средний и высокий, отвечающий Парижскому соглашению о снижении уровня углекислого газа в атмосфере с 2020 года.

Специалисты выяснили, что при первых двух сценариях глобальные температуры будут повышаться после 2100 года. Согласно этим сценариям, растительность и лучшие посевные площади перемещаются к полюсам, а площадь, пригодная для выращивания ряда культур, сократится. Некоторые территории, такие как бассейн Амазонки, станут непригодными для жизни.

"Может стать так жарко, что жить в тропических регионах будет невозможно", - говорят ученые.

В то же время, они подчеркивают, что даже при сценарии с высоким уровнем смягчения последствий изменения климата уровень моря продолжает повышаться.

"Если нам не удастся остановить потепление климата, то в последующие 500 лет наша планета измениться до неузнаваемости и это будет угрожать выживанию человека как вида", - отметили специалисты.