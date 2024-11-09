Названы два необычных симптома деменции

Галлюцинации и бессонница могут наблюдаться при любой форме деменции на средних стадиях болезни, но при деменции с тельцами Леви могут быть самым первым симптомом. Об этом "Газете.Ru" рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Владимир Захаров, передает Day.Az.

Деменция с тельцами Леви - вторая по распространенности после болезни Альцгеймера. Клинически проявляется сочетанием нарастающего слабоумия и психических отклонений с симптомами паркинсонизма, расстройствами сна и повышенным мышечным тонусом.

"Болезнь относят к возрастным, ей подвержены люди в возрасте старше 60 лет. Нарушения памяти, умственной работоспособности и двигательных функций связывают с поражением нейронов головного мозга. Внутри них формируются специфические отложения - тельца Леви. Клиническая картина во многом зависит от места скопления телец", - рассказал Захаров.

Профилактические меры для деменции с тельцами Леви - такие же, как и для болезни Альцгеймера.

"К общим для разных видов деменции факторам риска относится повышенное кровяное давление, сахарный диабет, избыточный вес, повышенный холестерин, травмы головы, низкий уровень образования и интеллектуальной активности. Поэтому своевременное лечение сосудистых заболеваний, контроль сахара в крови, активный образ жизни имеют большое значение для того, чтобы сохранить до старости ясный ум и твердую память", - отметил врач.