В Японии разработан пластик, разлагающийся в морской воде

Международная команда, возглавляемая японским ученым, сообщила о разработке нового вида пластика, который отличается высокой прочностью и способностью разлагаться в морской воде.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, создатели утверждают, что этот перерабатываемый пластик способствует снижению загрязнения окружающей среды и уменьшению накопления микропластика в мировом океане.

Исследовательская группа под руководством Аида Такудзо из Центра возникающих научных задач НИИ естественных наук RIKEN опубликовала результаты своих исследований в американском научном Science.

Группа работала над созданием материала, который мог бы заменить традиционные пластики, производимые из ископаемых видов топлива.

Исследователи сообщили, что они нашли новый тип пластика, бесцветный и прозрачный, обладающий такой же прочностью и термостойкостью, как полипропилен.

Новый материал получил название супрамолекулярный пластик, представляющий собой "полимеры, структура которых поддерживается потенциально обратимыми взаимодействиями".

По утверждениям Аида Такудзо, новый вид пластика может быть подвержен вторичной переработке и биологическому разложению, не производя при этом микропластика. Ученый также выразил надежду на то, что данному материалу удастся найти множество различных применений.