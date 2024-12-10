Астрономы нашли разгадку странного звездного события

Исследователи из Международного центра радиоастрономических исследований сделали открытие, обнаружив новый тип радиосигнала - долгопериодичный радиотранзиент. Работа опубликована в журнале The Astrophysical Journal Letters (AJL), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Радиотранзиент - это временное радиоизлучение, наблюдаемое астрономами, которое появляется на определенный период времени и затем исчезает. Эти сигналы могут быть как разовыми, так и периодичными, то есть повторяющимися через некоторый период времени.

Астрофизики с помощью телескопа MWA нашли мощный энергетический импульс, исходящий из созвездия Кормы, на расстоянии около 5000 световых лет. Сигнал с обозначением GLEAM-X J0704-37 повторяется каждые три часа и длится 30-60 секунд. Это самый долгопериодичный радиотранзиент из когда-либо обнаруженных.

Долгопериодичные радиотранзиенты остаются загадкой для науки. Предыдущие обнаруженные сигналы находились в плотных областях Млечного Пути, где множество звезд затрудняло точное определение их источника. Однако GLEAM-X J0704-37 был найден на окраине галактики, что позволило связать сигнал с конкретной звездной системой.

Используя телескопы MeerKAT в Южной Африке и SOAR в Чили, исследователи определили, что сигнал исходит от двойной звезды: низкомассивной звезды класса М (М-карлика) и белого карлика - остатка погибшей звезды. Вместе эти объекты генерируют мощное радиоизлучение.

Оказалось, что GLEAM-X J0704-37 активен уже как минимум 10 лет, что говорит о возможности найти больше таких объектов в архивных данных.

"Это только начало," - отметил профессор Стивен Тингей, директор телескопа MWA. "Архивы данных с телескопа предоставляют ученым уникальную возможность продолжать находить новые феномены во Вселенной."

Результаты исследования помогут лучше понять, как образуются радиотранзиенты, и ответят на ключевые вопросы об эволюции звёздных систем и природе астрофизических явлений.