В сиднейском аквариуме засняли "акульи" роды

В сиднейском аквариуме SEA LIFE сняли на видео рождение детеныша акулы-няньки. В штате Новый Южный Уэльс они находятся под угрозой исчезновения из-за чрезмерного вылова рыбы и уничтожения их среды обитания.

Как передает Day.Az на сайте аквариума сообщается, что Арчи родился еще 15 ноября, однако до сих пор живет в специализированных бассейнах. Его матерью является акула по имени Мэри-Лу, а вот отца определить сложнее - в океанариуме есть три акулы-самца: Мердок, Трио и Наполеон. ДНК Арчи протестируют, когда он подрастет и окрепнет.

В SEA LIFE рассказали, что малыш сразу после рождения поплыл рядом с одной из взрослых акул. Это удалось снять команде аквариумистов, которые как раз находились в Акульей долине. В четыре месяца Арчи в длину достигает 74 сантиметра. Ожидается, что он будет расти примерно на 30 сантиметров ежегодно, пока не достигнет 3,2 метра в длину.

Глава кураторского совета сиднейского аквариума Бен Бьюкенен сказал, что это огромное событие не только для SEA LIFE, но и для сохранения морской флоры и фауны по всей Австралии:

"Стать свидетелем рождения серой акулы-няньки, находящейся под угрозой исчезновения, - невероятно редкое явление, а возможность снять его на видео делает его еще более особенным. Хотя мы хотели бы представить Арчи нашим гостям, его здоровье и развитие остаются нашим главным приоритетом".