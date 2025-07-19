Астрономы нашли загадочный космический объект в Млечном Пути

Международная группа астрономов обнаружила в галактике Млечный Путь новый тип космических объектов. Он испускает импульсы радиоволн и рентгеновских лучей со строгой периодичностью. Источник излучения расположен примерно в 15 тыс. световых лет от Земли. Исследование опубликовано в научном журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Феномен получил обозначение ASKAP J1832-0911. Он производит мощные двухминутные вспышки с интервалом в 44 минуты.

Открытие представляет собой первый случай обнаружения так называемого долгопериодного транзиента, излучающего как в радиодиапазоне, так и в рентгеновских лучах. LPT - это сравнительно новый класс космических объектов, вспышки которых происходят с интервалами от нескольких минут до часов.

Первоначально объект засекли австралийские астрономы с помощью радиотелескопа ASKAP, а последующие наблюдения рентгеновской обсерватории Chandra NASA подтвердили синхронные вспышки в другом диапазоне.

Данные других обсерваторий - южноафриканского MeerKAT и индийского GMRT - также подтвердили необычную активность объекта. Собранная информация свидетельствует о том, что ASKAP J1832-0911 находился в состоянии исключительно яркого радиоизлучения во время рентгеновских вспышек.

Дальнейшие исследования помогут определить, является ли ASKAP J1832-0911 представителем нового класса космических тел или крайне редкой разновидностью известных астрономических объектов.