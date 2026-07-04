На Марсе впервые обнаружены сложные органические соединения

Марсоход NASA Perseverance обнаружил макромолекулярный углерод в породах кратера Езеро - территории древнего озера, существовавшего около 3,7 миллиарда лет назад. Это самая близкая к поверхности Марса находка органического вещества из всех зафиксированных на планете.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, работа опубликована в журнале Science Advances (SA).

Ученые использовали инструмент SHERLOC на борту марсохода для исследования пород обнажения Брайт-Эйнджел в речном канале Неретва Валлис. Одна из исследованных пород - знаменитый мергелевый камень "Шайава Фолс" с пятнистым узором, напоминающим леопардовую окраску. Именно эти пятна ранее породили дискуссии о возможном биологическом происхождении.

"Обнаружение макромолекулярного углерода на неподготовленной поверхности породы представляет собой самую мелкозалегающую находку органики на поверхности Марса. Это говорит о том, что органические вещества могли быть относительно недавно обнажены или были защищены минералами с фотозащитными свойствами", - сообщил Кайл Ускерт, астробиолог Лаборатории реактивного движения NASA.

Спектральные характеристики углерода совпадают как с абиотическими источниками - метеоритами и гидротермальными породами, - так и с биотическими, включая микробные маты и каменный уголь.

"Мы не можем использовать эти данные для приписывания найденного углерода какому-либо конкретному источнику, поэтому биологический синтез не исключен", - уточнила Эшли Мерфи, геолог, Институт планетарных наук.

Разгадать происхождение соединений смогут только лаборатории на Земле после доставки марсианских образцов.