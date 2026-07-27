«Радиостанция Судного дня» передала новое странное сообщение

Радиостанция УВБ-76 передала новое странное сообщение. Об этом сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи", отслеживающий ее передачи, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Шифровка прозвучала в эфире так называемого радио Судного дня в после четырехдневного перерыва в 11:39 по московскому времени. Она содержала слово "адоглет". Слово до сих пор не встречалось в передачах УВБ-76.

УВБ-76 - это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название "жужжалка", потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На волнах УВБ-76 передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.