«Звездотрясения» научили астрофизиков читать прошлое погибших светил

Магнитное поле, зародившееся в звезде на заре ее жизни, способно пережить миллиарды лет эволюции и выйти на поверхность мертвого остатка. Команда Института науки и технологий Австрии впервые сумела связать такой магнетизм белых карликов с полями в ядрах красных гигантов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты исследования опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics.

Белый карлик - это остывшее ядро звезды, которая умерла спокойно, без взрыва сверхновой, и сбросила внешние оболочки. Чем старше такие остатки, тем чаще у них встречается магнетизм, но его происхождение долго оставалось загадкой. Теория "ископаемых" полей предлагает простое объяснение: поля рождаются в юности светила и доживают до фазы карлика. За минувшее десятилетие идея потеряла поддержку специалистов, поэтому авторы решили пересмотреть теорию с учетом свежих наблюдений.

Недостающие данные принесла астросейсмология, то есть изучение звездотрясений: это колебания недр светил, аналогичные землетрясениям. С ее помощью наблюдатели впервые заглянули в ядра красных гигантов, умирающих предшественников белых карликов, и обнаружили там магнитные поля.

Команда встроила эти измерения в модель и показала, что обе группы наблюдений, на поверхности мертвых остатков и в ядрах их предков, описывает одна и та же теория. В обоих случаях речь идет об одной области недр, за которой наука следит в разные эпохи.

"Мы до сих пор не знаем, есть ли магнитное поле в ядре Солнца. Хотя это наша собственная звезда, мы практически слепы к происходящему в ее центре", - рассказал соавтор работы, аспирант Лукас Айнрамхоф.

Нашему светилу 4,6 миллиарда лет, и оно прошло примерно половину жизненного цикла. Затем Солнце раздуется в красного гиганта, поглотив, вероятно, и Землю. Стандартные модели считают солнечное ядро немагнитным, поскольку обнаружение поля переписало бы представления об эволюции звезд. Сильные поля могли бы подмешивать водород из внешних слоев светила в ядро и продлить тем самым жизнь Солнца. Авторы добавляют, что, скорее всего, магнитными являются все звезды, просто не у всех этот магнетизм удается разглядеть.