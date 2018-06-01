Босния и Герцеговина не будет предоставлять мигрантам гражданство

Мигранты из стран Ближнего Востока и Северной Африки не смогут массово остаться в Боснии и Герцеговине (БиГ) и получить гражданство страны, заявил министр безопасности (МВД) БиГ Драган Мектич, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

На пресс-конференции в пятницу в Баня-Луке министр внутренних дел отверг опасения местных сербских политиков во главе с президентом Республики Сербской БиГ Милорадом Додиком о том, что тысячи мигрантов смогут остаться в БиГ и получить гражданство страны, тем самым изменив устоявшуюся демографическую картину в стране в пользу мусульман.

"Такого плана не существует и он не может быть реализован без того, чтобы я знал, одобрил и принял соответствующее решение... Нет никакой возможности, чтобы осуществилось то, о чем говорит Додик, что мигранты через три года получат гражданство и останутся в БиГ", - заявил журналистам глава МВД.

Мектич добавил, что "перекрестился, когда о проблеме мигрантов заговорил даже директор электросетей" и посоветовал гражданам не верить политическим манипуляциям.

Накануне глава МВД сообщил, что с начала года в БиГ вошли 5,1 тысячи нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки на пути в ЕС, при этом в стране сейчас находятся около 1,5 тысячи. По данным Мектича, большинство представляют собой экономические мигранты из Пакистана, затем идут сирийцы и иранские граждане. Лишь 475 мигрантов, согласно информации полиции, подали с начала года формальное заявление на получение убежища в БиГ.

Парламентский комитет БиГ по обороне и безопасности сообщил в апреле, что ожидает наплыва около 50 тысяч мигрантов, которые попытаются пройти через страну в государства ЕС. Парламентарии БиГ тогда же приняли план действий в связи с миграционным кризисом на 2018 год. Он предполагает увеличение числа мест во временных центрах размещения, помощь Вооруженных сил пограничной полиции, привлечение юристов к помощи в работе с документами мигрантов и другие меры. Отмечается, что даже с учетом старых аварийных казарм боснийские власти могут разместить максимально лишь около 1,3 тысячи человек.

Официально "западнобалканский маршрут" мигрантов был закрыт в 2016 году, однако вместо пути Греция - Македония - Сербия - Хорватия они пошли в государства Евросоюза через Албанию, Черногорию и БиГ.

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