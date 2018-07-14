Закуривший в самолете пилот чуть не угробил 153 человека - ВИДЕО

В Китае пилот Боинга закурил в кабине электронную сигарету и хотел скрыть это от пассажиров. Но - промахнулся кнопкой и случайно отключил систему кондиционирования. В итоге в салоне резко упал уровень кислорода, пассажирам пришлось надеть маски, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

