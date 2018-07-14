Закуривший в самолете пилот чуть не угробил 153 человека - ВИДЕО

14 июля 2018 10:10

В Китае пилот Боинга закурил в кабине электронную сигарету и хотел скрыть это от пассажиров. Но - промахнулся кнопкой и случайно отключил систему кондиционирования. В итоге в салоне резко упал уровень кислорода, пассажирам пришлось надеть маски, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.

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Китайский летчик закурил на борту пассажирского самолета

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