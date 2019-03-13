Саакашвили решил вернуться на Украину
13 марта 2019 07:35 297
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что намерен вернуться на Украину. Об этом сообщает РИА "Новости".
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, по его словам, он рассчитывает приземлится в аэропорту Киева 1 апреля.
Он также добавил, что его решение связано с тем, что украинский лидер Петр Порошенко не сможет попасть во второй тур президентских выборов.
Саакашвили подчеркнул, что уже купил билет на самолет.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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