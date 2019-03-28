В турецких социальных сетях стремительно разлетелось видео мужчины, летящего на зонте из-за сильного ветра, передает Day.Az со ссылкой на rusturkey.com.

На кадрах, снятых в провинции Османие на юге Турции, видно, как мужчина по имени Садык Коджадаллы пытается удержать большой зонт во дворе кафе во время сильных порывов ветра. Коджадаллы наступил на основание зонта, пытаясь удержать его на месте, но вместо этого оторвался от земли вместе с зонтом.

В беседе с журналистами Коджадаллы сообщил, что пережил инцидент без каких-либо травм. "На самом деле я в порядке. После того, как я понял, что зонт будет продолжать лететь, я спрыгнул. Я думаю, что поднялся на 3 или 4 метра", - сказал он.

Однако, и стория не обошлась без травм: зонт несколькими секундами позже упал на другого мужчину, сломав ему ногу и несколько ребер.

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