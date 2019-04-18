Министр культуры Франции Франк Риестер заявил, что Нотр-Дам-де-Пари, который пострадал от большого пожара, не будет закрыт на время восстановительных работ. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает BFM TV.

До этого французский президент Эммануэль Макрон заявил о желании провести реконструкцию Парижского собора за пять лет. Позже министр культуры добавил, что собор не будет закрыт на протяжении этого периода.

Однако он не уточнил, когда Нотр-Дам откроют для посетителей.