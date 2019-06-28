Следствие по терактам 22 марта 2016 года в Брюсселе завершено и передано в федеральную прокуратуру, сообщило в пятницу ведомство.

"Судебные следователи, отвечавшие за расследование брюссельских терактов 22 марта 2016 года, приняли решение, что их расследование завершено, и передают материалы дела федеральному прокурору", - говорится в поступившем в РИА Новости сообщении, передает Day.Az.

Таким образом, следствие заняло три года и три месяца.

"Если федеральный прокурор сочтет необходимым, он может обратиться к следователям с просьбой о проведении дополнительных следственных мероприятий", - отмечается в сообщении.

Впоследствии федеральный прокурор передаст дело в суд предварительного производства для принятия решения о следующем этапе уголовного разбирательства. Прокурор также изложит свою позицию по делу и определит, кого он планирует привлечь к ответственности и за какие преступления, перед судом присяжных.

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