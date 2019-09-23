В Греции находятся почти 50 тысяч туристов обанкротившейся британской туристической компании Thomas Cook, начался процесс их возвращения на родину. Об этом сообщил министр туризма Харис Теохарис телеканалу Skai, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, уже проведена подготовка к возвращению туристов через британскую службу гражданской авиации, которая обеспечит рейсы компании, ожидается, что в ближайшие дни около 22 тысяч клиентов Thomas Cook покинут страну. Как отметил министр, эта же служба оплатит пребывание туристов с того дня, когда Thomas Cook обанкротился, до конца их отпуска.

Говоря о неоплаченных долгах Thomas Cook перед туристическими компаниями, министр сказал, что ущерб будет нанесен неизбежно, это вопрос судебных разбирательств. Он заверил, что министерство разработает план, чтобы страна не потеряла свою долю рынка после краха британской компании, через которую в Грецию ездили помимо британцев также немцы, поляки, чехи, бельгийцы.

Президент Ассоциации турагентов Крита Михаил Влатакис заявил, что банкротство Thomas Cook стало для туризма "землетрясением в 7 баллов", за которым последует "цунами". По его словам, контракты с Thomas Cook имели до 70% туристических предприятий Крита. В данный момент на Крите около 20 тысяч туристов от Thomas Cook, отмечал Влатакис.

О "цунами" заявил и президент ассоциации отельеров Керкиры Бабис Вулгарис. На Керкире многие гостиницы были заселены туристами только от этой компании. На острове находятся 3 тысячи туристов от Thomas Cook, их отъезд начнется в ближайшие часы, сказал Вулгарис телеканалу Corfu TV News.



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