В Тбилиси участники акции протеста принесли на Руставели деревянные конструкции. Они расставили поддоны на проезжей части проспекта. К настоящему времени автомобильное движение на Руставели уже перекрыто, передает Day.Az со ссылкой на Грузия-Online.

Акцию протеста перед зданием парламента Грузии организовали члены организаций "Измени" и "Позор". На акции уже находятся лидеры "Национального движения" и "Европейской Грузии. Причина протеста - сегодняшнее решение грузинского парламента, провалившего поправки о переходе на пропорциональную избирательную систему.

Подготовленные парламентским большинством поправки к Конституции, касающиеся перехода к пропорциональной избирательной системе, не получили достаточного количества голосов в парламенте.

По этому вопросу сегодня было проведено свободное голосование. Для принятия поправок была необходима поддержка 113 законодателей. За поправки проголосовали 101 депутат, против - трое.