Возгорание произошло на южнокорейской рыболовецкой шхуне в районе острова Чеджу, 1 человек погиб, еще 11 числятся пропавшими, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Пожар вспыхнул на 29-тонном рыболовецком судне около 07:09 в водах недалеко от острова Чеджу.

По данным береговой охраны, на шхуне находились 12 человек, шесть южнокорейских граждан и шесть вьетнамцев. Спасатели на данный момент смогли найти и вытащить из воды лишь одного человека. На 60-летнем корейце не было спасательного жилета. Его доставили по воздуху в больницу на острове, где констатировали смерть.

Операция продолжается, в ней участвуют спасатели и спецназ, на место происшествия выслали военный корабль, корабли спасателей, гражданские шхуны и вертолеты.

Как сообщила пресс-секретарь президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина Ко Мин Чжон, президент поручил местным властям мобилизовать все возможные средства для поисков.