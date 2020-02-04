Рейтинговое агентство Moody's сохранило прогноз о росте ВВП Китая в 2020 году на 5,8%, но предупредило, что вспышка коронавируса несет риски для динамики этого показателя, сообщает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

По мнению аналитиков агентства, распространение инфекции, в первую очередь, приведет к снижению потребительских расходов в таких секторах, как транспорт, ритейл, туризм и развлечения.

Moody's напомнило, что вклад потребительского спроса в экономический рост страны вырос с 2000-х гг.

"Если сравнивать со вспышкой SARS в 2003 году, увеличение значения потребительского спроса как драйвера роста означает, что вспышка коронавируса может иметь большие экономические последствия, чем в 2003 году", - считает вице-президент и старший кредитный специалист Moody's Мартин Петч.

Вспышка атипичной пневмонии (SARS) в 2003 году привела к сокращению ВВП страны и падению стоимости финансовых активов, но лишь на непродолжительный период.

"Вспышка эпидемии незадолго до Нового года по Лунному календарю, период очень высокого сезонного потребления и путешествий, усугубит последствия для экономики", - добавил Петч.

Помимо этого, в отличие от 2000-х годов, Китай сталкивается с торговой напряженностью, замедлением экономического роста и демографическими проблемами.

В то же время, по мнению Moody's, центральное правительство страны и местные власти имеют финансовые средства, чтобы смягчить последствия для экономики. Агентство ожидает, что правительство Китая примет как денежно-кредитные, так и налоговые меры.

Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) в понедельник снизил процентные ставки по 7-дневным и 14-дневным операциям обратного РЕПО, используемым им для вливания средств в банковскую систему. Помимо этого, регулятор влил в финсистему 1,2 трлн юаней ($173 млрд) за счет операций обратного РЕПО.

Как отмечают в Moody's, на данный момент неясно, насколько эффективными окажутся эти меры. Учитывая высокую степень неопределенности, население может снизить расходы.

Агентство также отмечает, что провинция Хубэй, которая является эпицентром вспышки коронавируса, занимает седьмое место в Китае по показателю ВВП. Замедление экономической активности в регионе может привести к снижению налоговых доходов.

Помимо этого, Moody's прогнозирует сокращение доходов транспортных компаний и снижение продаж жилья. За первые 10 дней выходных по случаю Нового года по Лунному календарю железнодорожные перевозки и поездки по платным дорогам сократились на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Однако агентство ожидает, что правительство продолжит поддерживать транспортные компании. Если вспышка продлится, правительство может увеличить размер финансовой помощи государственным операторам платных дорог, портов и аэропортов.

Moody's ожидает, что продажи жилья незначительно снизятся в 2020 году. Ранее агентство прогнозировало, что они останутся примерно на том же уровне. Если вспышка продлится три-шесть месяцев, это может ухудшить положение застройщиков с низким уровнем ликвидности и высокими расходами на обслуживание долга.

Для страховых компаний вспышка коронавируса будет иметь ограниченные последствия. На Хубэй приходилось только 4% страховых взносов в Китае в 2019 году. Как отмечают в Moody's, среди страховых продуктов доминируют сберегательные продукты, на медицинское страхование в прошлом году приходилось 22,8% взносов.

Страховые компании могут столкнуться с ростом числа заявлений страховых случаев легкой степени тяжести, в то время как крупные требования будут покрываться в основном за счет государственного фонда медицинского страхования.