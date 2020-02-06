Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов и главком вооруженных сил НАТО Тод Уолтерс обменялись мнениями о стратегической стабильности, ситуации в кризисных регионах. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении Минобороны России.

"Шестого февраля начальник генерального штаба ВС - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Герасимов встретился в Баку с Верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО генералом Уолтерсом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военачальники обменялись мнениями по вопросам стратегической стабильности, ситуации в кризисных регионах мира, а также обсудили шаги по военной линии для предотвращения инцидентов, вызванных военной деятельностью сторон.