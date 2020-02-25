https://news.day.az/world/1206115.html В России с рельсов сошли 18 вагонов с углем
В России с рельсов сошли 18 вагонов с углем
Сход 18 вагонов грузового поезда, перевозившего уголь, произошел в Хабаровском крае во вторник. Пострадавших нет, причины происшествия выясняются, сообщается на сайте РЖД, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"25 февраля 2020 года в 07:45 по московскому времени на перегоне Тоннельный - Кундур-Хабаровский двухпутного электрифицированного участка Архара - Известковая Хабаровского территориального управления Дальневосточной железной дороги произошел сход 18 вагонов с углем грузового поезда", - говорится в сообщении.
По информации РЖД, нарушен габарит обоих путей, отсутствует напряжение в контактной сети второго пути.
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