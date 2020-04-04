Власти Таиланда закрывают гостиницы и запрещают выход на улицу без масок

Власти провинции Прачуап Кхирикхан в Таиланде, где расположен один из популярных курортных городов Хуахин, приняли решение закрыть все отели. Как говорится в распространенном заявлении губернатора провинции, мера направлена на снижение роста числа заразившихся коронавирусом в регионе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно документу, будут закрыты все гостиницы за исключением тех, где до сих пор остаются гости. Кроме того, запрещается принимать новых постояльцев. Вместе с тем всем жителям провинции запрещен выход на улицу без маски. В постановлении отмечается, что нарушителям этого пункта указа будет грозить штраф в 20 тыс. батов.

Ранее губернаторы провинций Пхукет и Чонбури приняли решение закрыть гостиницы в подконтрольных им районах. В провинции Чонбури находится курортная Паттайя.