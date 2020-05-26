Ракете Илона Маска впервые доверят жизни астронавтов

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) и основанная Илоном Маском компания SpaceX завершили все согласования и проверки перед запуском, к которому готовились с 2010 года. Многоразовая ракета-носитель Falcon 9 впервые доставит на орбиту не груз, а космический корабль Crew Dragon с астронавтами на борту.

Как сообщает TechCrunch со ссылкой на совместное заявление SpaceX и НАСА, астронавтов Дуга Хёрли и Боба Бенкена попытаются отправить на Международную космическую станцию в среду, 27 мая, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В НАСА заявили, что все тесты и инспекции, необходимые перед запуском, проведены. Завершилась и репетиция запуска, включавшая полноценное статическое огневое испытание двигателей Falcon 9 и размещение Хёрли и Бенкена в своих креслах в корабле.

Правда, запуск могут перенести из-за погодных условий, которые по текущему прогнозу будут благоприятны лишь на 40%. Учитывая важность миссии, организаторы запуска наверняка будут действовать осторожно и в случае плохой погоды перенесут старт на 30-е или 31-е мая.

Планируется, что на орбите астронавты проведут 19 часов, используя двигатели корабля для корректировки орбиты и тестового полета в ручном режиме в течение 30 минут непосредственно перед стыковкой с МКС. На орбитальной станции астронавты проведут несколько месяцев - точную дату возвращения в НАСА объявят только через 6 - 16 недель после запуска.

Совместная миссия с НАСА станет прецедентом, ранее многоразовым ракетам SpaceX жизни астронавтов не доверяли. Кроме того, это будет первый старт американских астронавтов с территории США после закрытия программы "космических шаттлов" в 2011-м году.