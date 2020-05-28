В США приняли закон о санкциях против Китая

Конгресс США принял законопроект, который позволяет вводить строгие санкции по отношению к гражданам Китая, которые виноваты в притеснении мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что палата представителей приняла данный законопроект практически единогласно - против выступил лишь один человек. При этом само заседание впервые в истории проходило в удаленном формате. До этого документ в мае был одобрен сенатом, теперь его должен подписать президент Дональд Трамп. В тексте говорится о принятии строгих мер к виновным должностным лицам, например, об отказе в выдачи виз и замораживании их собственности в США.