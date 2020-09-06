Во время пожара на фабрике в Беларуси прогремел взрыв

Очевидцу удалось запечатлеть на видео момент взрыва, прогремевшего во время пожара в Жлобине - городе, расположенном в Гомельской области Беларуси, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как сообщают СМИ, в субботу, 5 сентября, вспыхнуло здание Жлобинской фабрики художественной инкрустации.

Огонь появился на третьем этаже. Известно, что первый этаж строения сдается в аренду, а остальные два - временно не эксплуатируются.

Прибывшие пожарные оперативно справились с возгоранием, в результате инцидента никто не пострадал.