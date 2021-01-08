https://news.day.az/world/1305361.html Мощный взрыв прогремел на заводе в Китае, десятки пострадавших - ВИДЕО
Мощный взрыв прогремел на заводе в Китае, десятки пострадавших - ВИДЕО
Взрыв прогремел на заводе в Китае.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел в одном из цехов завода компании Hunan Brunp Recycling Technology, который занимается переработкой и производством аккумуляторных материалов и расположен в городе Нинсян провинции Хунань.
По данным властей, в результате погиб один человек, еще 20 пострадали. Пострадавшие были госпитализированы, состояние шестерых оценивается как тяжелое.
Причины произошедшего устанавливаются.
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