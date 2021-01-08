Мощный взрыв прогремел на заводе в Китае, десятки пострадавших

Взрыв прогремел на заводе в Китае.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел в одном из цехов завода компании Hunan Brunp Recycling Technology, который занимается переработкой и производством аккумуляторных материалов и расположен в городе Нинсян провинции Хунань.

По данным властей, в результате погиб один человек, еще 20 пострадали. Пострадавшие были госпитализированы, состояние шестерых оценивается как тяжелое.

Причины произошедшего устанавливаются.