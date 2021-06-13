https://news.day.az/world/1352247.html Избран новый спикер Кнессета
Избран новый спикер Кнессета
Депутат Мики Леви, представляющий партию "Еш атид", избран в воскресенье новым спикером Кнессета (парламента Израиля) в ходе поименного голосования депутатов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"67 депутатов [из 120] проголосовали за кандидатуру Мики Леви, он становится новым спикером Кнессета", - сказал покидающий этот пост представитель партии "Ликуд" Биньямина Нетаньяху Ярив Левин.
Трансляцию заседания Кнессета осуществляет парламентская пресс-служба.
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