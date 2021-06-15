Боец MMA избил до смерти племянника экс-главы Дагестана

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Вагабов до смерти избил племянника экс-главы Дагестана Муху Алиева в Махачкале.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил в Telegram-канале главный редактор республиканского журнала "Дагестан" Магомед Бисавалиев.

"Говорят, к избиению причастен боец ММА Ислам Вагабов и он объявлен в розыск.

Если данный боец причастен к убийству, он должен быть наказан по всей строгости закона. Это не первый случай, когда бойцы ММА убивают по неосторожности людей на улице в бытовым ссорах", - написал Бисавалиев.

Видео драки было опубликовано 11 июня на YouTube-канале "Новости Дагестана". На кадрах видно, как молодой человек на повышенных тонах разговаривает с мужчиной, а затем начинает избивать оппонента. Свидетели драки оттащили спортсмена, однако он потом вновь нападает на мужчину.

Вагабов провел в MMA три поединка, в которых одержал три победы. Последний бой он провел 11 августа 2019 года. Тогда он победил техническим нокаутом Али Куштовато.